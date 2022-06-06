Загрязнение воздуха связали с тяжелым течением COVID-19

В Институте химии Германии связали загрязненный воздух с тяжелым течением COVID-19

Длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском тяжелого течения COVID-19. К такому выводу пришли ученые Института химии Общества Макса Планка в Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Данные о загрязнении воздуха за период с 2010 по 2019 год использовались для расчета среднегодового уровня NO2 в течение длительного времени для каждого округа Германии. Он колебался от 4,6 микрограмма на кубический метр (мкг/м³) до 32 мкг/м³, с самым высоким уровнем во Франкфурте и самым низким в Зуле, небольшом округе в восточной части Германии. Для оценки состояния пациентов, инфицированных коронавирусом, учитывались демографические показатели (плотность населения, пол и возраст), социально-экономические показатели и состояние здоровья.

Люди, которые жили в округах с более высоким уровнем загрязняющего вещества диоксида азота (NO2), с большей вероятностью нуждались в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких при заболевании COVID-19. Увеличение долгосрочной среднегодовой концентрации NO2 на один мкг/м³ было связано с увеличением на 3,2 процента количества госпитализированных в отделениях интенсивной терапии пациентов с COVID-19 и увеличением на 3,5 процента числа пациентов с COVID-19, которым требовалась искусственная вентиляция легких.

Хотя обсервационное исследование не доказывает причинно-следственную связь, исследователи указывают на потенциальное биологическое объяснение полученных результатов. SARS-CoV-2 связывается с человеческим белком ACE-2, который в ответ может усилить защитные реакции организма. Специалисты показали, что в условиях сильного загрязнения воздуха мелкодисперсные твердые частицы (PM2.5), которые достигают в диаметре от 10 нанометров до 2,5 микрометра, могут повышать концентрации активных форм кислорода (АФК) в жидкости эпителиальной выстилки дыхательных путей.

Из-за мелкодисперсных частиц АФК достигают уровня, характерного для респираторных заболеваний. Такие твердые частицы содержат окислительно-восстановительные переходные металлы, хиноны и вторичные органические аэрозоли. Кроме того, содержащийся в воздухе озон может усилить окислительный стресс, истощая антиоксидантную защиту организма.