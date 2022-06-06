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На Алтае разработают полезные продукты для вахтовиков

Алтайские ученые занялись разработкой полезных продуктов для вахтовиков

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ученые Алтайского госуниверситета (АлтГУ) занялись разработкой полезных продуктов, которые будут использоваться для восстановления здоровья работающих в сложных условиях людей. Об этом в понедельник, 6 июня, «Интерфаксу» сообщили в пресс-центре вуза.

По задумке специалистов, создаваемые ими продукты помогут людям, которые вынуждены трудиться в условиях повышенных физических нагрузок или высокой загрязненности окружающей среды, перенесли тяжелые заболевания или испытывают недостаток сна.

По словам директора НИИ биомедицины Евгения Русина, всего будут подготовлены четыре продукта. «Первый продукт будет обладать общеукрепляющим и восстанавливающим действием. Он подойдет людям, которые много работают физически в условиях сложного климата, например, вахтовикам», — пояснил ученый.

Второй продукт можно будет использовать, чтобы вывести из организма радионуклиды, тяжелые металлы и другие вредные вещества — он предназначен, например, для работников металлургических предприятий или шахт. Еще две разработки помогут людям, которые спят и питаются не в соответствии с циркадными ритмами организма.

Как рассказали в АлтГУ, в дальнейшем данные препараты начнут применять и в санаториях Алтайского края в качестве вспомогательного средства при реабилитации пациентов.

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Варвара Кошечкина
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