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Китай заявил о провокациях Канады в своем воздушном пространстве

Минобороны КНР обвинило ВВС Канады в провокациях под прикрытием резолюции Совбеза ООН

Фото: Aly Song / Reuters

Министерство обороны КНР обвинило ВВС Канады в провокациях в китайском воздушном пространстве. Об этом сообщило РИА Новости.

Как подчеркнули в оборонном министерстве, Канада, под прикрытием выполнения резолюции Совбеза ООН по КНДР активизировала разведывательные полеты вблизи воздушного пространства Китая. Пекин осудил подобные действия канадских властей и призвал остановить провокации.

«Это создает угрозу для национальной безопасности Китая и также подвергает опасности личный состав обеих сторон, китайская сторона решительно выступает против этого», — заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат поддерживать «сепаратистские силы» Тайваня. Дипломат раскритиковал визит на остров американского сенатора Тэмми Дакуорт для встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.

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Николай Чигасов
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