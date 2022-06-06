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Спорт

Александр Емельяненко объяснил победу Волкова над Розенстрайком

Александр Емельяненко заявил, что победить Розенстрайка Волкову помог настрой

Фото: MATTHEW CHILDS / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался о победе соотечественника Александра Волкова над суринамцем Жоарзиньо Розенстрайком. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как объяснил спортсмен, россиянину помог хороший настрой на бой. «Не знаю, что на него повлияло. Отсутствие старой команды или присутствие новых людей. Тактически провел правильный бой, два точных правых прямых сделали свое дело», — заявил Емельяненко.

Он также отметил, что с таким настроем Волков может выиграть следующий бой, после чего россиянин будет достоин титульного поединка. По мнению Емельяненко, боец вполне может стать чемпионом UFC в тяжелом весе.

5 июня стало известно, что Волков подпишет новый контракт с UFC. По действующему соглашению у россиянина остался один поединок в промоушене.

Ранее в тот же день Волков оказался сильнее Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207. Россиянин завершил поединок в первом раунде, одержав победу техническим нокаутом.

Алексей Гусев
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