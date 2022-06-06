Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вучич высказался о срыве визита Лаврова в Сербию

Президент Сербии Вучич заявил, что не удивлен срыву визита Лаврова в страну
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен решением Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушный коридор для самолета главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова с целью сорвать его визит в Белград 6-7 июня. Об этом пишет ТАСС.

«Я не удивлен тем, что визит отложен​​​. Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Это не стало большим сюрпризом, мы наблюдали это изо дня в день», — отметил Вучич.

При этом указал, что удивлен «размахом истерии вокруг Сербии». «Такую истерику и организованную кампанию нападок на одну малую страну я давно не видел. (...) России они не смеют ни слова сказать и решили издеваться над маленькой Сербией», — считает он.

По словам Вучича, накануне запланированного визита Лаврова в Белград съехалась масса западных СМИ, и, уверен сербский лидер, единственной их целью было представить визит главы российского МИД в невыгодном для Сербии свете.

Ранее глава Министерства внутренних дел Сербии заявил, что западные страны, помешавшие главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Белград с официальным визитом, не хотят наступления мира и мечтают о поражении России.

5 июня три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для правительственного борта, на котором летел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства планировал обсудить с сербской стороной «быстроразвивающееся стратегическое партнерство в двусторонних отношениях», а также подтвердить российскую позицию по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Apple представила новое поколение MacBook Air
Захарова назвала кровожадной премьер-министра Эстонии
Брейк-данс в вагоне московского метро попал на видео
Вучич высказался о срыве визита Лаврова в Сербию
На Украине задумали призывать в армию с 16 лет
Кадыров назвал условие для окончания спецоперации на Украине
Британским наемникам предъявили обвинения в ДНР
Стало известно о проблемах с алкоголем у умершего в 46 лет бывшего игрока ЦСКА
Россияне резко расхотели покупать один тип жилья
Названы четыре простых правила быстрого засыпания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.