Россиянам рассказали о поступлении в вузы после выхода из Болонской системы

Минобрнауки: правила поступления в вузы после выхода из Болонской системы не изменятся

Правила поступления абитуриентов в российские вузы после их выхода из Болонской системы образования не изменятся. Об этом рассказали на горячей линии Минобрнауки, сообщает News.ru.

«Будет действовать и новая система, и старая также останется — 4/2 (четыре года бакалавриата и два года магистратуры — прим. "Ленты.ру"). Не будет такого, что отменят и все. Пока никаких вопросов не стоит об этом», — объяснили в ведомстве.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

6 июня заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

В этот же день президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал сохранить бакалавриат и магистратуру при разработке новой системы образования.