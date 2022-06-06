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Власти граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах

Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрывах в СНТ «Дубравушка»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Carlos Barria / Reuters

Жители граничащей с Украиной Белгородской области услышали взрывы. Их причиной оказался пожар на объекте, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сейчас на окраине СНТ "Дубравушка" Белгородского района слышны взрывы. Причина — пожар на объекте. К сожалению, сработал человеческий фактор», — объяснил глава области.

Он добавил, что разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас на месте находятся оперативные службы и глава поселения. На каком именно объекте произошел пожар, не уточняется.

27 мая Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Нехотеевка. Он уточнил, что повреждения получили восемь строений, газопровод и ЛЭП. Глава региона также рассказал о том, что в результате обстрела есть пострадавший.

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Никита Абрамов
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