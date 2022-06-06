Зеленский признал сдачу военных с «Азовстали» в плен

Президент Зеленский признал сдачу в плен 2500 военных ВСУ с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен российским Вооруженным силам (ВС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы республики, вопросом обмена пленных занимается Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, на базе которого создан специальный объединенный орган.

20 мая Россия сообщила о полном освобождении территории «Азовстали». Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, подземные сооружения комбината, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских военных. В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи находившихся на заводе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).