Зеленский оценил идею визового режима для россиян

Президент Украины Зеленский предложил ввести визовый режим с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский оценил идею введения визового режима для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики назвал неплохой идею виз для граждан России и предложил реализовать ее на практике. «Я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», — добавил политик.

Ранее Зеленский высказывался в поддержку петиции граждан с требованием ввести визовый режим для россиян. Отмечается, что украинский лидер поручил проработать этот вопрос правительству.