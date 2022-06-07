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Минобороны доложило о поражении трех позиций украинских артиллерийских батарей

Минобороны сообщило о поражении трех огневых позиций украинских артиллерийских батарей

Фото: РИА Новости

Высокоточными ракетами воздушного базирования российские войска поразили три огневые позиции артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ракетами также были ликвидированы два украинских пункта управления и 18 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ.

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В оборонном ведомстве также доложили об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ — они располагались в районе населенных пунктов Врубовка и Яковлевка в Луганской народной республике (ЛНР).

Накануне Минобороны заявило об уничтожении производственных корпусов кузнечно-механического завода — они располагались на окраине города Лозовая в Харьковской области и предназначались для восстановления и ремонта бронетехники ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 5 июня глава государства пригрозил Киеву ударами по новым объектам в случае, если западные страны поставят на Украину дальнобойные ракеты.

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Анастасия Шейкина
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