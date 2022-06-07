Минобороны доложило о поражении трех позиций украинских артиллерийских батарей

Минобороны сообщило о поражении трех огневых позиций украинских артиллерийских батарей

Высокоточными ракетами воздушного базирования российские войска поразили три огневые позиции артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ракетами также были ликвидированы два украинских пункта управления и 18 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ.

В оборонном ведомстве также доложили об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ — они располагались в районе населенных пунктов Врубовка и Яковлевка в Луганской народной республике (ЛНР).

Накануне Минобороны заявило об уничтожении производственных корпусов кузнечно-механического завода — они располагались на окраине города Лозовая в Харьковской области и предназначались для восстановления и ремонта бронетехники ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 5 июня глава государства пригрозил Киеву ударами по новым объектам в случае, если западные страны поставят на Украину дальнобойные ракеты.