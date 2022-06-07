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Джонсона обвинили в невыполнении обещаний

Лидер Лейбористской партии обвинил премьера Британии Джонсона в невыполнении обещаний
Борис Джонсон

Борис Джонсон . Фото: Toby Melville / Reuters

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после голосования по вотуму доверия премьер-министру Борису Джонсону обвинил политика в невыполнении обещаний. Запись его выступление доступна на Youtube-канале Evening Standard.

По его словам, британцы устали от премьер-министра, «под чьим началом в сердце правительства существует культура лжи и нарушения законов». Стармер также считает, что Джонсон «совершенно не годится» для должности премьер-министра.

Политик отметил, что правящая партия проигнорировала мнение граждан. Он добавил, что таким образом власти выразили мнение, что «хорошее правительство, стремящееся к улучшению качества жизни людей — непозволительная просьба».

В понедельник, 6 июня, члены правящей Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия премьер-министру Борису Джонсону. Он сохранил свой пост. За вынесение вотума доверия Джонсону проголосовали 211 представителей Консервативной партии партии при необходимом минимуме в 180 голосов, 148 высказались против.

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Марина Совина
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