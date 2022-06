Найдены новые лекарства против рака

Ученые колледжа Бэйлора определили противораковые ингибиторы белка BET

Исследователи Медицинского колледжа Бэйлора и Детской больницы Техаса определили сильнодействующие высокоспецифические соединения, которые подавляют развитие рака. BET BD1-ингибиторы являются отправной точкой в разработке более эффективных противораковых препаратов с меньшими побочными эффектами, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новый подход к поиску лекарственных препаратов позволил ученым провести одновременный скрининг миллиардов соединений и точно идентифицировать сильнодействующие молекулы, которые связываются с белками, имеющими бромодомен (BD) — функциональную подструктуру размером около 110 аминокислот. В лабораторных экспериментах с клетками новые ингибиторы BD1 проявляли выраженную антилейкемическую активность.

Белки, содержащие BD, связаны с раком, воспалением, инфекционными заболеваниями и нарушениями обмена веществ, поэтому они стали потенциальными мишенями для лекарств при различных заболеваниях. Ингибиторы BD могут помочь контролировать рост рака, однако при клинических испытаниях некоторые из них имели побочные эффекты и ограниченную эффективность, что остановило дальнейшее клиническое развитие.

Исследователи сосредоточились на выявлении ингибиторов BD1 в семействе белков BET, которые участвуют в развитии рака. Широко используемый метод обнаружения лекарств, называемый высокопроизводительным скринингом, включает в себя скрининг не более миллиона соединений в одной пробирке. С помощью технологии ДНК-кодирования команда провела скрининг четырех миллиардов молекул, помеченных ДНК-штрихкодом, в одной пробирке.