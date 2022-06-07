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Спорт

Чимаев намекнул на возможных соперников

Хамзат Чимаев намекнул на бой с Масвидалем, Диасом или Макгрегором

Фото: David Yeazell / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев намекнул на возможных соперников, разместив карикатуру с изображением звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

Twitter-аккаунт Хамзата Чимаева

На картинке видны сам Чимаев, а также американцы Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас, а также ирландец Конор Макгрегор. Спортсмены целятся друг в друга из воображаемых пистолетов (все, за исключением Диаса). Таким образом, картинка воспроизводит распространенный сюжет под названием mexican standoff, в рамках которого происходит противостояние трех и более сторон. Подобные сцены типичны для американских боевиков и вестернов.

Чимаев уже заявлял о готовности драться с вышеперечисленными представителями UFC. На счету шведа чеченского происхождения пять побед под эгидой промоушена. В последнем поединке он оказался сильнее Гилберта Бернса, который ранее бился за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Всего на счету уроженца Чечни 11 побед в 11 поединках. До перехода в UFC он дрался под эгидой Brave FC.

Николай Костюков
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Чимаев намекнул на возможных соперников
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