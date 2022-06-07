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Пустая пачка чипсов стала модным трендом благодаря главе Balenciaga

Dazed: пачка чипсов стала модным аксессуаром благодаря креативному директору Balenciaga

Кадр: enfntsterribles / TikTok

Редактор электронной версии британского журнала Dazed Дэниел Роджерс назвал пустую пачку чипсов Lays новым модным аксессуаром. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Отмечается, что пакет со снеками стал трендом благодаря креативному директору модного дома Balenciaga Демне Гвасалии, появившемуся с ним на показе мод выпускников Королевской академии изящных искусств в Антверпене, Бельгия. Корреспондент подчеркивает, что модельер использовал упаковку в качестве клатча, складывая в нее личные вещи.

По словам журналистов, у главы бренда есть умение «превращать мусор в сокровища». Известно, что дизайнер успешно продает искусственно состаренную обувь, сумки, имитирующие мусорные мешки и полиэтиленовые пакеты и другие «символы потребления» в качестве предметов роскоши.

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«Вам не нужна одежда Balenciaga, чтобы выглядеть модно. Это возвышение обыденного в новый контекст», — напомнил автор материала слова Гвасалии о коллекции Balenciaga AW22.

В мае россияне оценили образы моделей на новом показе люксового бренда Balenciaga фразой «быдло во дворе». Известно, что в воскресенье, 22 мая Balenciaga представил весеннюю коллекцию, разработанную в коллаборации с производителем товаров для спорта Adidas, в зале нью-йоркской фондовой биржи. Поклонники моды из России увидели в нарядах отсылку к гоп-культуре и сравнили их с работами дизайнера Гоши Рубчинского.

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Дарья Шляпужникова
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