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Названы условия для исключения Дудя из списка иноагентов

Юрист Воробьев назвал отказ от политики условием для исключения Дудя из списка иноагентов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Юрист, судебный представитель Василий Воробьев назвал отказ от политдеятельности и иностранного финансирования условиями для исключения журналиста и блогера Юрия Дудя из списка СМИ-иноагентов. Его слова передает издание News.ru.

По словам эксперта, журналист может быть исключен из реестра иноагентов в том случае, если откажется от ведения политической деятельности и в течение года не будет получать финансирование из-за рубежа. При этом многое зависит от трактовки Минюстом, судом и Роскомнадзором понятия «политическая деятельность», добавил юрист.

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«Гарантий, что твои действия не признают политической деятельностью, нет. Более четкий критерий — получение денег из-за рубежа, причем любой суммы, хоть 100 рублей, хоть миллиона рублей, нижнего предела у нас нет», — отметил Воробьев.

Судебный представитель также подчеркнул, что статус иноагента могут присваивать и лицам, которые не получают иностранное финансирование. Если соответствующие ведомства признают, что деятельность гражданина ведется в пользу другого государства или зарубежной организации, то его также могут внести в реестр иностранных агентов, сообщил он.

Ранее стало известно, что Дудь подал в суд на Минюст России из-за отсутствия уведомления о признании его иностранным агентом. Соответствующий иск поступил в Лефортовский суд 1 июня. Уточнялось, что заседание по делу назначено на 16 июня.

Минюст внес Дудя в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле. В список иноагентов также были включены политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и блогер Карен Шаинян.

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Асель Минбаева
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