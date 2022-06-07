Япония ввела санкции против двух российских банков

МИД Японии заявил о введении санкций против Россельхозбанка и Московского кредитного банка

Япония вводит санкции против двух российских банков — Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также в отношении Белорусского банка развития. Об этом заявили в японском Министерстве иностранных дел (МИД), сообщает ТАСС.

Поясняется, что активы кредитных организаций, при их наличии в Японии, будут заморожены, а проводить платежи и совершать сделки с указанными организациями можно будет только при полученио разрешения от японских властей. Меры вступают в силу со вторника, 7 июля.

Экспортные ограничения

Кроме того, Токио расширяет запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры». О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.

Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Так, с 20 мая запрещен экспорт в Россию 14 категорий высокотехнологичных товаров, в том числе вантовых компьютеров, 3D-принтеров, электронных микроскопов, а также оборудования для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

Нефтегазовые проекты на Сахалине

Как следует из утвержденной японским правительством «Белой книги по энергетике» за 2021 финансовый год, Токио намерен сохранить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает эти проекты крайне важными с точки зрения своей экономической безопасности.

Согласно документу, ситуация с высокими ценами на энергетические ресурсы может затянуться надолго, поэтому Японии необходимо иметь доступ к стабильным поставкам сжиженного природного газа (СПГ) с «Сахалина-2», считают в кабмине страны.

Правительство Японии оценивает, что эти поставки обеспечивают около трех процентов выработки электроэнергии в стране. Поступление СПГ на основе долгосрочных контрактов позволяет снижать негативный эффект от глобального роста цен на энергоресурсы, подчеркивается в «Белой книге по энергетике».

В аналогичном ключе в конце мая высказывался министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. По его словам, страна не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на этот шаг, поскольку над получением этого актива трудились предшественники.

Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям Коити Хагиуда Министр экономики, торговли и промышленности Японии

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