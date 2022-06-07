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Стало известно о тайном строительстве Китаем военно-морской базы в Камбодже

The Washington Post: Китай тайно строит военно-морскую базу на юго-западе Камбодже

Фото: Reuters

Китай и Камбоджа скрывают факт строительства на территории последней военно-морской базы Пекина. Об этом стало известно газете The Washington Post от нескольких западных чиновников.

По данным издания, речь идет об объекте в северной части военно-морской базы Реам на юго-западе Камбоджи, на берегу Сиамского залива, где на этой неделе произойдет закладка фундамента объекта.

Собеседники газеты пояснили, что тайное строительство военно-морской базы именно в Индо-Тихоокеанском регионе стратегически важно для Китая, поскольку в Пекине этот регион рассматривают «как законную и историческую сферу влияния».

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Отмечается, что база станет вторым подобным объектом для Китая. Первая и пока единственная иностранная военная база Пекина находится в Джибути в восточной Африке.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что тихоокеанские островные государства не являются чьим-то «задним двором», и Китай не будет строить военные базы на Соломоновых островах. Дипломат подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности между Китаем и Соломоновыми островами открытое и не направлено против третьих сторон.

25 мая стало известно, что Китай решил заключить масштабное соглашение с десятью странами Океании, затрагивающее сферы от безопасности до рыболовства. Китай намерен обучать полицейских Тихоокеанского региона, объединить усилия государств по обеспечению «традиционной и нетрадиционной безопасности», а также разработать план по рыболовству. Как отмечали журналисты Associated Press, Пекин намерен с помощью договора установить контроль над регионом.

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Марина Совина
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