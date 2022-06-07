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Число пострадавших из-за взрыва в ресторане Херсона возросло

Число пострадавших в результате взрыва в ресторане Херсона возросло до четырех человек

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Число пострадавших в результате взрыва, который произошел в одном их ресторанов Херсона, возросло до четырех человек. Об этом сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз, передает ТАСС.

«Итоговое количество у нас: пострадал официант, две девушки помоложе и одна женщина пожилого возраста. Степень тяжести [их состояния] выясняется, их забрали в больницу», — рассказал Мороз.

По его словам, пострадавшие получили ожоги и порезы от стекла. Взрыв, считает пресс-секретарь ВГА, был спланирован с целью запугать жителей Херсона и дестабилизировать обстановку в городе, но сильного поражающего фактора взрывное устройство не имело.

7 июня стало известно о взрыве, который прогремел в ресторане «Ностальжи» в центре Херсона. Сообщалось об одном пострадавшем: официант получил легкие ранения, ему оказали медицинскую помощь. Из-за взрыва в кафе вылетели двери и стекла.

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Алевтина Запольская
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