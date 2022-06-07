Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции

Песков заявил, что Путин не обсуждал с Эрдоганом натовские учения в Турции

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не обсуждал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом учения НАТО в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, эта тема не обсуждалась, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция, собственно, она член Северо-Атлантического альянса, мы прекрасно отдаем себе отчет в этой сфере», — объяснил представитель Кремля.

6 июня министерстве национальной обороны Турции анонсировали военные учения НАТО по развертыванию готовности Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22). Отмечается, что учения пройдут с 20 по 28 июня совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022.

Ранее стало известно, что малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота России отработали артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям на фоне старта военно-морских учений НАТО в этом регионе.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения об отказе обсуждать статус Херсона и Запорожья
Концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе отменили
Глава МИД Чехии ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
В Москве появился 3D-пешеходный переход
IBM прекратит работу в России
Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в центре Москвы
Гуляющего в российском поселке волка сняли на видео
В ДНР заявили об активном освобождении севера республики
Российского прокурора приговорили к 11 годам за коррупцию
Пропавшего на шесть дней пенсионера нашли в джунглях за молитвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.