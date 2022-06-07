Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции

Песков заявил, что Путин не обсуждал с Эрдоганом натовские учения в Турции

Президент России Владимир Путин не обсуждал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом учения НАТО в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, эта тема не обсуждалась, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция, собственно, она член Северо-Атлантического альянса, мы прекрасно отдаем себе отчет в этой сфере», — объяснил представитель Кремля.

6 июня министерстве национальной обороны Турции анонсировали военные учения НАТО по развертыванию готовности Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22). Отмечается, что учения пройдут с 20 по 28 июня совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022.

Ранее стало известно, что малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота России отработали артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям на фоне старта военно-морских учений НАТО в этом регионе.