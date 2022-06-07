Возможность встречи Путина и Зеленского оценили

Политолог Коньков: встреча Путина и Зеленского невозможна без согласия у переговорщиков

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по переговорам известна давно: он с самого начала заявил, что хочет вести их только лично с президентом России Владимиром Путиным, сообщил кандидат политических наук Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» политолог оценил возможность такой встречи, отметив, что, по его мнению, она возможна только при достижении согласия на уровне переговорщиков.

Встреча ради встречи

Ранее Зеленский подтвердил готовность к мирным переговорам с Путиным.

Зеленский с самого начала заявлял, что ему обязательно нужно встречаться лично с Путиным, чтобы обсуждать мир на Украине. На это всегда была вполне очевидная позиция России, что встреча ради встреча не нужна, а нужна встреча ради результата Александр Коньков политолог

Александр Коньков напомнил, что в ходе последнего переговорного трека, который проходил в Стамбуле, уже была достигнута договоренность о встрече лидеров двух стран.

«На переговорах в Турции было зафиксировано, что в рамках продвижения к мирному договору состоится и встреча лидеров, чтобы зафиксировать договоренности. Поэтому здесь ничего нового нет», — считает он.

Логика Зеленского

Логика Зеленского связана с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию, уверен политолог.

«В рамках встречи Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу зафиксирована возможность обсуждения дальнейших переговоров между Россией и Украиной о мире. И вот для того, чтобы подогреть информационное пространство, как обычно Зеленский этим занимается, он свою мантру повторяет», — заявил Коньков.

Коньков убежден, что первый шаг в переговорном процессе должны сделать не лидеры России и Украины, а переговорные группы.

Переговорные группы

«Я не думаю, что без фундаментального сдвига, а именно без реальных переговоров и достижения согласия на уровне переговорщиков с российской и украинской стороны, о такого рода встрече можно всерьез рассуждать», — считает он.

Встреча не имеет смысла, потому что пространства для обсуждения нет. Тема есть, а предмета договоренности нет Александр Коньков политолог

Прошлые встречи Путина и Зеленского

Политолог упомянул, что Зеленский уже неоднократно говорил о встрече с Путиным еще до начала спецоперации.

«Еще в период существования Минских соглашений Зеленский неоднократно говорил, что ему нужно встречаться с Путиным. Встреча у них была в конце 2019 года в Париже. Там были достигнуты определенные договоренности в "нормандском формате", но ни одну из этих договоренностей украинская сторона так и не выполнила. В продолжение Минских соглашений шла речь о новом контакте, но российская сторона недвусмысленно говорила, что пока не будут выполнены взятые Украиной на себя обязательства в ходе встречи в 2019 году, какой смысл проводить новую встречу?» — заключил Коньков.

Та же логика продолжает существовать и сейчас. До тех пор, пока Украина не будет готова выполнять свои обязательства, никакой встречи на высшем уровне не состоится Александр Коньков политолог

Ранее президент Украины в очередной раз обратился к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Киеву.