Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Причиной взрыва в Херсоне назвали разборки бизнесменов

Глава херсонской ВГА назвал причиной взрыва в кафе разборки предпринимателей

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо назвал разборки бизнесменов причиной взрыва, прогремевшего в местном кафе «Ностальжи». Об этом сообщает ТАСС.

«Правоохранители разбираются, пока сложно говорить о версиях. По их словам, это похоже на местные разборки между предпринимателями», — заявил Сальдо.

Он предположил, что злоумышленники могли использовать взрывпакет или тротиловую шашку. «Похоже, что это был взрывпакет, который вроде бы бросили в мусорный бак. (...) Или тротиловую шашку положили. В общем, это не граната», — отметил глава ВГА.

Сальдо добавил, что рядом с кафе находится областной драматический театр, а не здание региональной администрации, как сообщалось ранее.

По последним данным, от взрыва пострадали четыре человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Опубликовано видео сбитого украинского вертолета с замкомандующего ВМСУ на борту
Комбат ДНР рассказал о «плодах восьми бездарных лет»
Пустая пачка чипсов стала модным трендом благодаря главе Balenciaga
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах подразделения Google
Стало известно о возможном ребрендинге Wildberries
Возможность встречи Путина и Зеленского оценили
Введение карантина в российском регионе из-за паразита у медведя объяснили
Врач предупредила о смертельной опасности частой привычки хозяек
Причиной взрыва в Херсоне назвали разборки бизнесменов
Названо число спутников российской «Сферы»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.