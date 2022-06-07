Причиной взрыва в Херсоне назвали разборки бизнесменов

Глава херсонской ВГА назвал причиной взрыва в кафе разборки предпринимателей

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо назвал разборки бизнесменов причиной взрыва, прогремевшего в местном кафе «Ностальжи». Об этом сообщает ТАСС.

«Правоохранители разбираются, пока сложно говорить о версиях. По их словам, это похоже на местные разборки между предпринимателями», — заявил Сальдо.

Он предположил, что злоумышленники могли использовать взрывпакет или тротиловую шашку. «Похоже, что это был взрывпакет, который вроде бы бросили в мусорный бак. (...) Или тротиловую шашку положили. В общем, это не граната», — отметил глава ВГА.

Сальдо добавил, что рядом с кафе находится областной драматический театр, а не здание региональной администрации, как сообщалось ранее.

По последним данным, от взрыва пострадали четыре человека.

