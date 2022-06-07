Власти придумали необычный способ помочь попавшим под санкции банкам

Минэкономразвития придумало для банков под санкциями схему реорганизации

Российские банки, попавшие под санкции, могут получить возможность очистить свои балансы по новой схеме, придуманной Министерством экономического развития, пишет РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный ведомством и переданный на рассмотрение в кабмин.

Поправки, разработанные властями, призваны помочь банкам снизить «негативные последствия недружественных действий иностранных государств». Проект предполагает, что банки могут пойти на необычную реорганизацию. Она будет проводиться следующим способом: банк образует новое юридическое лицо, на него переводятся активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого по долгам перед клиентами-нерезидентами будут рассчитываться только за счет активов новой компании, то есть замороженных.

Конкретный перечень того, что именно можно будет «сбросить» в результате реорганизации, потребуется согласовывать с ЦБ. Из текста законопроекта следует, что это может быть имущество, которым банк по сути не может распоряжаться из-за санкций, а также обязательства перед иностранцами — гражданами и компаниями из «недружественных» России государств.

Эксперты считают предложенный сценарий нестандартным. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева пояснила, что предложенная процедура нетипична в силу создания нового юрлица: проработанной нормативной базы под такой механизм сейчас нет.

Старший партнер ФБК Legal Александр Ермоленко полагает, что реорганизация удобна тем, что не предполагает дополнительных налогов. По словам Ермоленко, предлагаемая властями схема позволит выделить с баланса банка «всю токсичную и санкционную часть», а также «очистить его юридически».

Однако, как отмечает управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, провести реорганизацию так, чтобы был полный взаимозачет замороженных активов с обязательствами перед иностранцами, невозможно. Нерезиденты из «недружественных» юрисдикций просто не размещали столько средств в российских банках, сколько у них потенциально замороженных активов, пояснил он. Реорганизация подсанкционных банков может потребовать частичной поддержки и участия государства, что может стать альтернативой докапитализации, считает Беликов.

О том, что Банк России рассматривает нестандартные варианты докапитализации, в конце мая говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Он не раскрывал деталей и уточнял, что летом вопрос должны обсудить с правительством.