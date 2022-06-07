В Екатеринбурге начнут водить экскурсии по объектам стрит-арта

Организаторы фестиваля «Стенограффия» обучат гидов водить экскурсии по объектам стрит-арта

Перед проведением запланированного на июль в Екатеринбурге фестиваля уличного искусства «Стенограффия» организаторы мероприятия обучат гидов водить экскурсии по объектам стрит-арта. Как уточняет со ссылкой на администрацию города «Интерфакс», в настоящий момент продолжается набор в команду гидов.

Предполагается, что гости мероприятия помогут обновить стрит-арт линию — девятикилометровый экскурсионный маршрут, соединяющий работы фестиваля. Согласно имеющимся планам, на маршруте будут размещены скамьи и стелы, а также арт-объекты.

Кроме того, для гостей и участников фестиваля организуют «открытый кинотеатр», также будут проводиться лекции, мастер-классы и концерты.

Отмечается, что в фестивале, запланированном на первые выходные июля, в этом году примут участие и отечественные, и зарубежные художники, однако имена большинства гостей пока не раскрываются. В мэрии подчеркнули, что демонстрировать свое мастерство смогут не только известные в сфере стрит-арта художники, но и графические дизайнеры, иллюстраторы и те, кто в основном работали в галерейном пространстве.

Агентство указывает, что фестиваль проводится с 2010 года на ежегодной основе. За эти годы в Екатеринбурге было представлено больше 500 арт-объектов. Созданные в дни проведения мероприятия работы сформировали отдельный туристический маршрут.

Ранее сообщалось, что российские регионы вступили в борьбу за международный стрит-арт фестиваль.