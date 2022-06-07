Тарасова отреагировала на продление отстранения россиян от турниров ISU

Татьяна Тарасова: надеялась, что ISU побоится продлить отстранение россиян

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение россиян от турниров под эгидой организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, была надежда, что в ISU все-таки побоятся принимать такое решение. Как к этому относиться нормальному человеку? Что такого сделали наши спортсмены, чтобы их не допускали до соревнований?» — заявила Тарасова. Тренер добавила, что фигуристы не имеют никакого отношения к политическим событиям в мире.

Ранее 7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.