Работники Wildberries рассказали про справление нужды в бутылки на рабочем месте

Сотрудники Wildberries заявили, что их коллеги справляют нужду в бутылки на рабочем месте

Некоторые сотрудники складов маркетплейса Wildberries справляют нужду в бутылки прямо на рабочем месте. Об этом «Ленте.ру» рассказали действующие и бывшие сотрудники компании. В социальных сетях они вспоминают, что на некоторых участках складов было невозможно работать из-за специфического запаха мочи. Среди причин, которые приводят к этой ситуации, сотрудники фирмы отмечают маргинализованность части работников, работу в условиях постоянных штрафов, от которых у некоторых сотрудников «едет крыша».

Работник склада в Электростали отметил, что на справление нужды в бутылки его коллег толкают низкий заработок и крупные штрафы. Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что иногда он возвращался домой со смены и еще оставался должен работодателю.

«Каждый день я наблюдал и у себя и на других блоках, и на остановке пока стоял, пока ждал, слышал диалоги людей: попадают [на штрафы] приблизительно в то же время, что и ты (...) Были времена, когда ты работал за просто так. Это не удивительно, что сотрудники так себя ведут. Это в порядке вещей. У них уже там, так сказать, крыша едет», — подытожил бывший работник Wildberries.

Один из собеседников предположил, что из-за сдельного характера работы некоторые его бывшие коллеги старались не тратить рабочее время даже на поход в туалет — так им якобы удавалось заработать больше (многие сотрудники компании оформлены не по ТК, а по договору гражданско-правового характера, и их работа оплачивается в зависимости от количества совершенных рабочих операций, на некоторые из которых установлены повышающие их ценность коэффициенты — прим. «Ленты.ру»).

При этом другой сотрудник отметил, что поход в туалет не сильно сказывается на зарплате.

«Буквально минуту или две ты потратишь, чтобы с рабочего места дойти [до туалета], ты не заработаешь ничего за это время», — отметил он.

В поведении сотрудников Wildberries винят низкие требования компании к персоналу

Сотрудница склада в Коледино отмечает, что на одной только смене с ней работают около 10 тысяч человек, и среди них встречаются как бывшие заключенные, так и кандидаты наук. Она добавила, что компании следовало бы ввести хотя бы минимальный порог требований для приема на работу.

По словам части собеседников «Ленты.ру», компания старается создать все условия для работы на крупных складах — на этажах оборудованы туалетные кабины, очередей к которым никогда не бывает. Кроме того, в туалетах есть все гигиенические средства. Однако из-за большой текучки и низких требований к сотрудникам на склады иногда устраиваются люди с алкогольной и наркотической зависимостями, или недостаточно адаптированные мигранты.

«Да, справляют нужду [на рабочем месте]. Я не знаю, зачем, почему не могут терпеть. Все говорят, что рыба гниет с головы, но на самом деле там и рядовой состав надо почистить, потому что многих я видел со стеклянными глазами», — рассказал бывший работник склада в Казани.

Практика справления нужду в бутылку существует и в компании Amazon. Cотрудникам компании приходится делать это ради скорости работы. В Amazon поначалу отрицали эти факты, но позже признали их.

«Лента.ру» отправила запрос в Wildberries с просьбой прокомментировать рассказы бывших и действующих сотрудников.

Ранее широкую огласку получили требования работников маркетплейса пересмотреть условия оплаты их труда, которые они назвали неадекватными объему задач.