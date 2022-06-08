Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1,49 миллиарда долларов

Всемирный банк одобрил дополнительную финансовую помощь Украине. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительную финансовую помощь Украине в размере 1,49 миллиарда долларов», — отмечается в публикации.

Новая финансовая поддержка войдет в пакет помощи, общий объем которого составляет боле четырех миллиардов долларов. Именно такую сумму надеется привлечь Всемирный банк.

19 мая Украина получила полмиллиарда евро от США и Великобритании. Средства выделили из целевого фонда международных доноров, действующего под эгидой Всемирного банка. Деньги направят на обеспечение «первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц».