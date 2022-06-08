В Белоруссии онкобольного диссидента приговорили к пяти годам колонии

Белорусского онкобольного диссидента Кучинского приговорили к пяти годам колонии

В Белоруссии онкобольного диссидента, инвалида второй группы Павла Кучинского приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает портал Reform.by.

Отмечается, что суд Вилейского района Минской области обвинил страдающего раком четвертой стадии 27-летнего мужчину в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса (УК) Белоруссии. В частности, диссиденту вменяют оскорбление судьи и президента, а также насилие или угрозу его применения в отношении сотрудника МВД.

Кроме того, Кучинского обязали выплатить 2500 белорусских рублей моральной компенсации двум милиционерам.

Ранее сообщалось, что Гродненский областной суд Белоруссии приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание ее отправили в колонию общего режима в Гомеле.