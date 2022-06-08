Турист отказался тратить бонусные мили на семью и нарвался на осуждение в сети

Пользователи Reddit назвали мужчину эгоистом за отказ купить семье билеты на самолет

Пассажир самолета отказался тратить бонусные мили на покупку авиабилетов членам семьи и нарвался на осуждение пользователей сети. Об этом пишет The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

По словам автора публикации, он много путешествовал по работе в последние два года, поэтому накопил большое количество бонусных миль одной известной авиакомпании. Мужчина отметил, что планировал потратить их на покупку билетов в бизнес-класс на самолет до Европы, где они с семьей хотели провести совместный отпуск. При этом мать и брат туриста попросили его использовать мили, чтобы подарить кому-то из них бесплатный билет, но мужчина отказался, и родственники назвали его «чрезвычайно эгоистичным».

«Я не считаю, что трата на себя заработанных тяжелым трудом миль — это эгоизм. У работы, которую я выбрал, есть свои плюсы, и один из них — бесплатные билеты на самолет. Не думаю, что в этом есть что-то плохое», — написал он и спросил мнение читателей.

Пост мужчины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Часть юзеров раскритиковала путешественника, назвав его эгоистом и обвинив в безразличии к семье. «Они все-таки ваша семья», «Если вы можете себе это позволить, то почему бы не купить билеты и родне», «Эгоистично, не находите?», «Пусть это будет вам уроком, что некоторые вещи нужно держать при себе», «Думаете только о себе», — писали они в комментариях.

Однако многие пользователи поддержали решение мужчины. «Любой, кто требует ваших льгот, переходит все границы», «Вы не эгоист, а они эгоисты. Если вы зарабатываете хорошие деньги, это не значит, что должны их кому-то отдавать», «Ваше право использовать свои мили по своему усмотрению», «Наслаждайтесь поездкой и больше не зовите родню с собой», — отмечали они.

Ранее в июне мать двоих детей решила отправиться в отпуск без мужа и одного ребенка и нарвалась на осуждение среди пользователей сети. По словам автора публикации, она находится в декретном отпуске, но собралась отдохнуть и «сменить обстановку после тяжелых родов». Пост женщины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Юзеры назвали родительницу жестокой и обвинили в безответственности. Однако другие в свою очередь поддержали ее решение.