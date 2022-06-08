Аксенов ответил на планы начать «дерусификацию» на Украине

Глава Крыма Аксенов ответил на планы о дерусификации на Украине словами о злобных идиотах

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал планы создать на Украине «совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны словами о злобных идиотах. Свой ответ он опубликовал в Telegram-канале в среду, 8 июня.

«Оккупационному режиму мешает все, что связано с этой землей и народом, который они захватили в заложники: язык, культура, история, памятники, им мешает сам народ. Советское оружие, правда, не мешает. Так же как и советские предприятия, инфраструктура, технологии...» — написал политик.

Аксенов высказал мнение, что логическим завершением объявленных киевскими властями процессов «дерусификации, декоммунизации и деколонизации» должен стать «полный демонтаж украинской государственности».

Инициатива создать совещательный орган, задачами которого будут являться декоммунизация и дерусификация страны, принадлежит Министерству культуры Украины. Планируется, что органы местного самоуправления будут обговаривать с жителями вопросы о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого, после чего вопрос будут решать в координации с новым Советом.

В мае глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем.