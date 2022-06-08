Психолог дала рекомендации по организации детского досуга летом

Детский психолог Смирнова посоветовала не нагружать детей занятиями летом

Лучшее, что родители могут сделать для своего ребенка летом — освободить от изнурительных занятий и провести время вместе, рекомендует детский психолог Светлана Смирнова. По ее мнению, помимо досуга важно организовать ребенку покой и эмоциональную разгрузку для того, чтобы он мог полноценно развиваться. Об этом специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Лето — это особенный период в жизни ребенка: у него есть важные задачи, подчеркнула специалист. «Прежде всего, восстановление нервной системы, выход из режима повышенного стресса, в котором пребывают все школьники. Под стрессом я имею в виду необязательно какие-то негативные вещи. Учебный процесс — это постоянная мобилизация и активация, а для гармоничной работы нервной системы нужно чередование активной и пассивной стадии», — советует Смирнова.

На каникулах лучше всего дать ребенку отоспаться, отметила специалист. Также родителям нужно позволять ему быть больше на свежем воздухе. «Важно быть на свежем воздухе, двигаться, кататься на велосипеде, самокате, плавать. И все это не для достижения каких-то поставленных задач, а с удовольствием», — сообщила эксперт.

Многие взрослые опасаются, что летом дети забудут все полученные за год знания. Во-первых, это необоснованный страх, подчеркнула Смирнова, во-вторых, для того, чтобы уменьшить тревогу родителей, можно ввести в расписание ребенка небольшое количество занятий, посоветовала детский психолог.

Многие родители планируют именно летом подтянуть хвосты по чтению, английскому, математике и так далее. Очень важно, чтобы этот процесс не превращался снова в ежедневную битву за уроки. Согласуйте с ребенком расписание этих дополнительных занятий. Желательно, чтобы это было максимум два раза в неделю Светлана Смирнова детский психолог

Отдохнувший ребенок быстрее вспомнит все то, что уже изучил. Кроме того, он будет быстрее усваивать новый материал, резюмировала Смирнова. Самое важное, что могут сделать родители для своего ребенка летом — устроить совместный отдых.

В совместном отпуске много впечатлений и общения с вами — это самая главная польза лета. Ведь такие поездки для многих семей — это тот ресурс, который помогает и греет в сложные моменты учебного года Светлана Смирнова детский психолог

Для подростков лето — лучшее время для приобретения нового опыта в сфере коммуникаций. Важно дать им возможность общаться не в сети, а с реальными людьми. Кроме того, лето для подростков — время экспериментов, отметила психолог. Необходимо направлять их энергию на освоение новых навыков, например, указала Смирнова, рисунка, музыки, блогинга, походов и так далее.

«Все это можно получить в лагере. Сейчас очень много лагерей с различной направленностью. И для многих лагерь становится важным опытом самостоятельности и лучшего понимания себя, своих интересов, помогает выбрать будущую профессию», — отметила эксперт.

Смирнова подчеркнула, что летом необходимо ограничивать детей в пользовании гаджетами. «К сожалению, сидение в них весь день не способствует ни отдыху нервной системы, ни адекватному общению. А в возрасте от трех до десяти лет еще и очень засоряется мышление контентом, предназначенным для более старшего возраста и, как следствие, начинаются эмоциональные срывы и неадекватное поведение», — объяснила она.

У ребенка не должно быть ощущения, что у него отобрали мобильный телефон, подчеркнула психолог. Необходимо увлекать его новыми занятиями и другими видами общения. «Если правила одни — ребенок к ним привыкает и действительно свободное время начинает проводить с пользой. Если правил нет, и сегодня гаджет дают сколько хочешь, завтра через полчаса забирают, но после получасового нытья снова отдают — то все лето превратится в войну за гаджет», — предупредила Смирнова.

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