Полковник в отставке назвал следующую цель ВС России после Святогорска

Полковник Матвийчук: после освобождения Святогорска ВС РФ возьмут под контроль Славянск

После взятия под контроль Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные должны направиться на Краматорск и Славянск. Об этом в беседе с Ura.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Святогорск перебивает охваченную ВСУ трассу Северодонецк — Лисичанск — Артемовск. Собственно говоря, мы перерезаем ее и окружаем группировку. Северодонецк почти зачищен, осталась только промзона, — далее Лисичанск. Добиваем засевшие там группировки и затем пойдем на Краматорск и Славянск. Будем добивать их», — объяснил Матвийчук.

Вслед за Краматорском Вооруженные силы России могут пойти на Харьков и Одессу. «Нам сейчас надо выйти на рубеж центра Краматорска, а далее посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю так — Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса. Одесса и Николаев — уже следующая задача», — подчеркнул офицер.

Ранее замначальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ пытаются избежать появления котла по линии населенных пунктов Артемовск — Лисичанск — Северодонецк.