Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Полковник в отставке назвал следующую цель ВС России после Святогорска

Полковник Матвийчук: после освобождения Святогорска ВС РФ возьмут под контроль Славянск

Фото: РИА Новости

После взятия под контроль Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные должны направиться на Краматорск и Славянск. Об этом в беседе с Ura.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Святогорск перебивает охваченную ВСУ трассу Северодонецк — Лисичанск — Артемовск. Собственно говоря, мы перерезаем ее и окружаем группировку. Северодонецк почти зачищен, осталась только промзона, — далее Лисичанск. Добиваем засевшие там группировки и затем пойдем на Краматорск и Славянск. Будем добивать их», — объяснил Матвийчук.

Вслед за Краматорском Вооруженные силы России могут пойти на Харьков и Одессу. «Нам сейчас надо выйти на рубеж центра Краматорска, а далее посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю так — Харьков, Запорожье, Николаев, Одесса. Одесса и Николаев — уже следующая задача», — подчеркнул офицер.

Ранее замначальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ пытаются избежать появления котла по линии населенных пунктов Артемовск — Лисичанск — Северодонецк.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Автомобиль Госдумы сбил человека на переходе в центре Москвы
Кинолог назвал наиболее опасные для собак виды насекомых
Американские гимнастки захотели отсудить миллиард долларов у ФБР
Сбивший курьера на автомобиле с мигалкой водитель рассказал о моменте ДТП
Кара-Мурзе продлили срок ареста по делу о дискредитации российской армии
Стилистка назвала старящую любую женщину одежду
Суд на Украине запретил первую «пророссийскую партию»
Чон Джонгук из BTS поделился своим способом делать утреннюю зарядку
Стало известно о снижении стоимости путевок в Крым
Суд арестовал активы Google еще на полмиллиарда рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.