Харламов пошутил над отцом из популярного шоу на Первом канале

Харламов пошутил над отцом из «Мужское / Женское», который с трудом вспомнил имена детей

Российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял героев популярного ток-шоу «Мужское / Женское», выходящего на Первом канале. Пост, в котором он пошутил над родителями шестерых детей, опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена).

Юморист опубликовал отрывок из выпуска «Мужское / Женское», посвященного многодетной семье из Екатеринбурга, у которой забрали детей из-за неблагоприятных условий воспитания. В ролике мужчина вместе с супругой ответили на вопрос редактора программы о том, сколько у них детей и как их зовут. Отец с трудом смог вспомнить имена шестерых детей.

В начало и конец видео добавлены сцены из программы «Кто хочет стать миллионером?», в которых ведущий Дмитрий Дибров задает вопрос гостям и затем поздравляет их с правильным ответом и выигрышем. «Шесть детей невозможно запомнить, конечно», — пошутил Харламов в описании к посту.

В комментариях многие пользователи признались, что видео их позабавило. «Вопрос с подвохом попался», «Надо было взять подсказку — "звонок соседу"», — посмеялись юзеры. Вместе с тем многие другие отметили, что сочувствуют детям героев программы.

Харламов в своих соцсетях регулярно шутит над героями и ведущими российских телепередач. Ранее он также поиронизировал над программой «Давай поженимся!». Перед этим комик опубликовал отрывок из выпуска «Давай поженимся!» и высмеял ведущую Ларису Гузееву за произнесенное ею нецензурное слово.

Юморист начал подкалывать программу после того, как Гузеева выругалась в эфире. Ведущая в ответ признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее своими шутками над передачей.