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Россиянам назвали наиболее подверженную оспе обезьян категорию граждан

Врач Чудаков заявил, что оспе обезьян наиболее подвержены россияне до 40 лет

Фото: ALEXEY BYCHKOV / Globallookpress.com

Россияне до 40 лет наиболее подвержены вирусу оспы обезьян. Такую категорию граждан назвал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков, чьи слова приводят «Известия».

Специалист отметил, что инфекция не представляет опасности для тех, кто прошел вакцинацию от оспы во времена СССР. Молодые люди, добавил он, могут быть восприимчивы к вирусу.

«Россиян в возрасте 40 лет и старше, примерно 70 миллионов на сегодняшний момент. С поправкой на вакцинацию группа будет меньше на 10–15 процентов. Я полагаю, что примерно 50 процентов текущего населения России на сегодняшний момент вакцинированы», — объяснил Чудаков.

Специалист считает, что текущая ситуация не требует введения обязательной вакцинации от оспы, так как на данный момент в разных странах мира наблюдается не более 300 заболевших.

Ранее на совещании представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России проходит тестирование новой вакцины и лекарственных препаратов против оспы.

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Никита Абрамов
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