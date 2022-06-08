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В Турции предупредили о последствиях закрытия неба для России

DikGazete: Балканы ждет масштабная дестабилизация из-за закрытия неба для России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Действия Болгарии, Черногории и Северной Македонии могут стать причиной нового кризиса на Балканах. Об этом предупреждает турецкая DikGazete.

Издание указало, что власти трех республик приняли абсурдное решение, закрыв небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Последствием подобных антироссийских шагов может стать обострение напряженности в регионе в то время, когда необходимо поддерживать стабильность.

При этом София, Подгорица и Скопье должны осознать, что лишь «служат инструментом США для провокаций против Москвы», отметила газета.

5 июня Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым на борту. Позже председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отказ ряда европейских стран пропустить самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности.

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Марина Совина
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