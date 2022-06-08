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Спорт

Тренер сборной Португалии ответил на вопрос о преемнике Роналду

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что у Криштиану Роналду нет преемника

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил на вопрос относительно преемника нападающего национальной команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sapo Desporto.

Репортер поинтересовался у 67-летнего специалиста, может ли португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау заменить Роналду. Сантуш заключил, что у 37-летнего ветерана сборной нет преемника.

Он подчеркнул, что Леау должен прежде всего оставаться самим собой и прогрессировать. «Рафаэл находится в команде, потому что заслуживает этого. Если ты находишься в сборной в возрасте 21 или 22 лет, то это потому, что ты — ее будущее», — добавил Сантуш.

Роналду начал выступать за сборную Португалии в 2003 году. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций. Всего на счету форварда 117 голов в 188 матчах за сборную страны.

Николай Костюков
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