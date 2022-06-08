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ЦИК утвердил использующие онлайн-голосование на выборах в сентябре регионы

ЦИК РФ: семь регионов будут использовать на выборах в сентябре онлайн-голосование

Фото: Unsplash

Онлайн-голосование на сентябрьских выборах в 2022 году пройдет в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях. Соответствующий список регионов утвердил Центризбирком (ЦИК), пишет ТАСС.

Уточняется, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет применяться на выборах высших должностных лиц в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях, кроме того, на дополнительных выборах депутата городской думы Калуги, а также на выборах депутатов Курского городского собрания и на выборах депутатов Псковской городской думы.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что традиционное голосование не будут заменять дистанционным. Дистанционное голосование, по ее словам, идет параллельно и дополнительно. Его будут внедрять по мере готовности, добавила она.

В декабре 2021 года Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия планирует расширить проведение онлайн-голосования на выборах, которые будут проходить в 2022 году. Выбор субъектов для проведения ДЭГ будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям ЦИК, уточнила она.

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Юлия Ямпольская
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