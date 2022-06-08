Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер музыкант и участник дуэта Seals and Crofts Джим Силс

На 81-м году жизни скончался музыкант и участник дуэта Seals and Crofts Джим Силс

Фото: Ralph Dominguez / Globallookpress.com

На 81-м году жизни скончался музыкант и участник дуэта Seals and Crofts Джим Силс. Об этом сообщает BBC.

О смерти артиста рассказала его жена Руби Джин Силс. Рок-музыкант умер дома после продолжительной борьбы с хроническим заболеванием.

«Это сложно принять на многих уровнях, поскольку для меня проходит музыкальная эра. Он принадлежал к группе, которая была единственной в своем роде. Мне очень грустно из-за этого, но у меня остались лучшие воспоминания о нас. Покойся с миром, Джимми», — сообщил друг и коллега Силса Джон Форд Коли.

Джим Силс и его друг Дэш Крофтс создали музыкальное объединение под названием Seals and Crofts в 1960-х годах и начали выступать в жанре софт-рок. Силс играл на гитаре, саксофоне и скрипке, а Крофтс — на барабанах, мандолине, клавишных и гитаре.

За время своей музыкальной карьеры дуэту удалось выпустить пять золотых альбомов, а также дважды платиновый сборник хитов, в которые вошли такие песни, как Humming Bird, Castles In The Sand и We May Never Pass This Way. Трек Summer Breeze, выпущенный музыкантами в 1972 году, был продан тиражом более миллиона копий и занял шестое место в Billboard Top 100.

Дуэт впервые распался в 1980 году, после чего ненадолго воссоединялся в 1991 и 2004 годах.

Ранее стало известно о том, что бывший гитарист группы «Чиж & Co» Михаил Владимиров скончался в возрасте 55 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
В Раде назвали «очень большими» потери ВСУ под Николаевом
Лавров шуткой ответил на обвинения в «воровстве» украинского зерна Россией
Завуч уральского лицея после скандала с «ЛГБТ-танцем» оказалась в больнице
В МИД пообещали ответить Франции на блокировку российских каналов
Строительные леса обрушились на человека в Москве
Российский врач назвала опасные последствия выдавливания прыщей
Под Тамбовом застрелили «сахарного короля»
В результате наезда автомобиля на людей в Берлине погиб один человек
Более ста какаду внезапно попадали с деревьев и умерли
Глава украинской делегации вступился за Абрамовича
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.