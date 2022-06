Умер музыкант и участник дуэта Seals and Crofts Джим Силс

На 81-м году жизни скончался музыкант и участник дуэта Seals and Crofts Джим Силс

На 81-м году жизни скончался музыкант и участник дуэта Seals and Crofts Джим Силс. Об этом сообщает BBC.

О смерти артиста рассказала его жена Руби Джин Силс. Рок-музыкант умер дома после продолжительной борьбы с хроническим заболеванием.

«Это сложно принять на многих уровнях, поскольку для меня проходит музыкальная эра. Он принадлежал к группе, которая была единственной в своем роде. Мне очень грустно из-за этого, но у меня остались лучшие воспоминания о нас. Покойся с миром, Джимми», — сообщил друг и коллега Силса Джон Форд Коли.

Джим Силс и его друг Дэш Крофтс создали музыкальное объединение под названием Seals and Crofts в 1960-х годах и начали выступать в жанре софт-рок. Силс играл на гитаре, саксофоне и скрипке, а Крофтс — на барабанах, мандолине, клавишных и гитаре.

За время своей музыкальной карьеры дуэту удалось выпустить пять золотых альбомов, а также дважды платиновый сборник хитов, в которые вошли такие песни, как Humming Bird, Castles In The Sand и We May Never Pass This Way. Трек Summer Breeze, выпущенный музыкантами в 1972 году, был продан тиражом более миллиона копий и занял шестое место в Billboard Top 100.

Дуэт впервые распался в 1980 году, после чего ненадолго воссоединялся в 1991 и 2004 годах.

