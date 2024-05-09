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04:37, 9 мая 2024Мир

На Западе высказались по поводу предстоящей поездки Путина в Китай

L’Express: поездка Путина в Китай показывает, что Пекин не бросит Москву

Поездка главы России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных связей с Москвой. Свое мнение об этом высказала директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье в интервью L’Express.

«Тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным означают, что Китай будет продолжать работать со своим российским партнером», — отметила она.

По ее словам, КНР посылает Западу очень четкий сигнал, что Пекин он не бросит Путина, не последует политике изоляции России. Как считает Васселье, западным странам нужно смириться с тем, что их рычаги влияния на КНР крайне ограничены.

Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Китай состоится 15-16 мая. Как написало агентство Bloomberg, поездка на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином станет первым визитом Путина за границу после его инаугурации в Кремле.

В конце апреля также сообщалось, что подготовка визита Путина в Китай находится на завершающей стадии, к нему будет приковано внимание всего мира.

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      Марина Совина
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