Туктамышева одобрила ужесточение возрастного ценза в фигурном катании

Елизавета Туктамышева одобрила повышение возрастного ценза в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) ужесточить возрастной ценз для участия в соревнованиях. Спортсменка опубликовала пост в социальных сетях.

25-летняя Туктамышева одобрила поэтапное повышение возрастного ценза, посчитав это правильным с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья спортсменов. Она подчеркнула, что перемены позитивно скажутся и на соревнованиях юниоров, где должна вырасти конкуренция.

В ISU приняли решение о постепенном повышении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет.

13 мая ISU опубликовал исследование, в котором рационализировалась необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Эксперты пришли к выводу, что допуск юных фигуристок к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам, несовместимым с уровнем их физического и психологического развития.