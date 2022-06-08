В Турции сочли Швецию и Финляндию угрозой для НАТО

Турция отказалась одобрить принятие в НАТО Швецию и Финляндию без позиции по терроризму

Турция не может позитивно относиться к заявкам на вступление в НАТО, поданным странами, которые не хотят занять четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Так считает глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает РИА Новости.

«Подобная позиция является также угрозой для будущего Североатлантического альянса», — заявил представитель администрации, имея в виду Швецию и Финляндию.

Он добавил, что геополитические процессы последнего периода продемонстрировали ценность Турции как союзника по НАТО. По его словам, события на Украине и последовавшие процессы показали, что блок НАТО очень быстро вовлекается в геополитического противостояние.

«Имеют место новые опасения относительно безопасности внутри НАТО», — заключил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция страны по расширению НАТО и вступлению в альянс Швеции и Финляндии не изменится без выполнения требований Анкары. По его словам, для членства в Североатлантическом блоке страны должны прекратить поддерживать терроризм, снять санкции с Турции, а также показать союзническую солидарность.