США не увидели возможностей скорого разрешения конфликта на Украине

Госдеп заявил, что США не видят возможностей скорого разрешения конфликта на Украине

США не видят возможностей скорого разрешения конфликта на Украине. Об этом заявила помощница главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает РИА Новости.

По ее словам, «урегулирование путем дипломатических переговоров не предвидится в скором будущем». Она отметила, что для этого потребуется какое-то время. Донфрид обвинила Россию, в том, что она недобросовестно подходит к урегулированию украинского кризиса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходимо возобновить переговорный процесс между странами. «Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — отметил министр.