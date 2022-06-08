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США не увидели возможностей скорого разрешения конфликта на Украине

Госдеп заявил, что США не видят возможностей скорого разрешения конфликта на Украине
Карен Донфрид

Карен Донфрид. Фото: Rod Lamkey / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США не видят возможностей скорого разрешения конфликта на Украине. Об этом заявила помощница главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает РИА Новости.

По ее словам, «урегулирование путем дипломатических переговоров не предвидится в скором будущем». Она отметила, что для этого потребуется какое-то время. Донфрид обвинила Россию, в том, что она недобросовестно подходит к урегулированию украинского кризиса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходимо возобновить переговорный процесс между странами. «Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — отметил министр.

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Николай Чигасов
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