Возле затонувших кораблей обнаружили процветающие экосистемы микробов

Frontiers in Marine Science: в местах кораблекрушений процветают микробные биопленки

Ученые Университета Южной Миссисипи изучили, как затонувшие деревянные корабли влияют на подводных морских обитателей, в частности на микробные биопленки. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Исследователи разместили куски сосны и дуба на расстоянии до 200 метров от двух мест кораблекрушения в северной части Мексиканского залива, датированных XIX веком. Через четыре месяца образцы были извлечены для определения видового состава трех доменов — бактерий, архей и микроскопических грибов — с помощью секвенирования РНК (для прокариот) и ДНК (для грибов).

Ученые давно обнаружили, что затонувшая древесина служит основой для формирования новых сред обитания, а корпуса кораблей являются искусственным аналогом естественным геологическим структурам морского дна и представляют своего рода «острова» процветающей глубоководной жизни. Однако до сих пор было мало известно о разнообразии микробов возле мест кораблекрушений, хотя микроорганизмы лежат в основе пищевых цепочек в Мировом океане.

Оказалось, что тип древесины служил наиболее важным признаком, формирующим видовой состав бактерий. Близость к затонувшим кораблям также оказала значительное влияние на разнообразие бактерий и архей, но не на грибковые сообщества. Во всех трех доменах пик видового разнообразия внутри сообществ наблюдался на образцах сосны и дуба, взятых примерно в 125 метрах от затонувших кораблей. Этот пик может свидетельствовать об экотоне (переходной зоне) между областью, на который повлияло кораблекрушение, и окружающим морским дном.

Хотя текущее исследование сосредоточено на деревянных конструкциях, авторы подчеркивают, что только в Мексиканском заливе имеются тысячи нефтегазовых платформ и нефтепроводов, а во всем мире их гораздо больше. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять влияние этих структур на морские экосистемы.