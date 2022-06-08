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Очевидцы рассказали о сбивавшем людей с ног землетрясении на Байкале

Жители прибайкальских городов рассказали о произошедшем сильном землетрясении

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На Байкале днем 8 июня произошло сильное землетрясение, во время которого в городах, расположенных в десятках километров от озера, людей на верхних этажах домов сбивало с ног, а квартиры сильно трясло. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители.

«Сильно шатало, сбивало с ног, такое первый раз. В прошлом году были частые землетрясения, но не такие сильные», — рассказала жительница Иркутска Анастасия, которая живет на четвертом этаже панельного дома.

Житель Улан-Удэ Олег рассказал, что во время землетрясения он почувствовал дрожь, а в его доме начала «плескаться вода». «И люстра начала качаться. Уже сразу почувствовали сильное землетрясение. Периодично это было. Секунд, может, десять. Потом еще пятнадцать. Землетрясения у нас с 2018 года уже четвертый или пятый раз», — сказал мужчина.

В среду, 8 июня, стало известно о произошедшем землетрясении, интенсивность которого в эпицентре составила 8,4 балла. Единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований Приангарья уточнили, что жертв и разрушений из-за землетрясения нет.

Позднее в сети появилось видео трясущейся от землетрясения квартиры.

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Никита Абрамов
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