Врач развеял миф о помощи при ожогах

Врач Сергей Агапкин заявил, что лед не помогает при ожогах

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» опроверг популярный миф о пользе льда при ожогах. По словам доктора, обожженный участок тела нельзя охлаждать. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Лед при ожоге не помогает — это частая ошибка, что люди, когда обожглись, суют руку в ледяную воду или прикладывают лед», — заявил специалист.

По словам врача, прикладывать лед к обожженному месту не рекомендуется. «Потому что при первой фазе ожога необходимо отвести тепло от места повреждения, а лед вызывает сужение кровеносных сосудов и тепло не отводится», — пояснил ведущий.

Ранее Агапкин развеял популярный миф о хлебе. По словам доктора, на самом деле продукт вреден только тем, у кого есть аллергия на глютен, или пшеничный белок. Для 90 процентов людей, хлеб является безвредным, отметил специалист.

В эфире программы «О самом главном» врач также опроверг распространенное заблуждение о лечении гастрита. Телеврач заявил, что гастрит нельзя вылечить пищевой содой. По его словам, этот продукт может лишь на время избавлять от болей в желудке.