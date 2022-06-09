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Лохматая челка стала трендом у знаменитостей

Glamour: отросшая челка, предполагающая лохматую форму, стала трендом у знаменитостей

Фото: Shutterstock

Отросшая челка стала трендом у знаменитостей в 2022 году. Соответствующую информацию публикует журнал Glamour.

По словам модного редактора Эль Тернер, отросшую челку не стоит путать с традиционной челкой-шторкой, при которой передние пряди распадаются по бокам и при этом разделяются прямым пробором посередине. «Отросшая челка предполагает более объемную и лохматую форму», — рассказала она и добавила, что еще одним важным отличием является длина, которая может достигать подбородка. Кроме того, отметила журналистка, отросшая челка придает дополнительную текстуру прическе.

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Также автор статьи перечислила несколько способов, как носить данный элемент стрижки. Тернер посоветовала разделить челку ровным пробором посередине в духе героини популярного сериала «Друзья» Рейчел Грин, роль которой сыграла актриса Дженнифер Энистон. Помимо этого, специалистка подчеркнула, что отросшую челку можно сочетать с хвостом, волнистыми локонами или прямыми прядями.

Согласно материалу, с подобной стрижкой в последнее время появлялись на публике различные знаменитости, в том числе поп-исполнительница Дженнифер Лопес, актриса Сидни Суини и южнокорейская супермодель Чон Хо Ен.

Ранее другая популярная в TikTok прическа стала модной у звезд. Редакторы портала Bustle совместно с парикмахером Мэтью Ньюманом заявили, что актуальность обрела укладка «рожки дьявола». В 2022 году многие знаменитости выходили в свет с упомянутой стрижкой, например амбассадор бренда певицы Рианны Fenty Beauty Джаззель Занотти и британская модель Айрис Лоу.

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Мария Винар
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