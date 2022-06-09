Лохматая челка стала трендом у знаменитостей

Glamour: отросшая челка, предполагающая лохматую форму, стала трендом у знаменитостей

Отросшая челка стала трендом у знаменитостей в 2022 году. Соответствующую информацию публикует журнал Glamour.

По словам модного редактора Эль Тернер, отросшую челку не стоит путать с традиционной челкой-шторкой, при которой передние пряди распадаются по бокам и при этом разделяются прямым пробором посередине. «Отросшая челка предполагает более объемную и лохматую форму», — рассказала она и добавила, что еще одним важным отличием является длина, которая может достигать подбородка. Кроме того, отметила журналистка, отросшая челка придает дополнительную текстуру прическе.

Также автор статьи перечислила несколько способов, как носить данный элемент стрижки. Тернер посоветовала разделить челку ровным пробором посередине в духе героини популярного сериала «Друзья» Рейчел Грин, роль которой сыграла актриса Дженнифер Энистон. Помимо этого, специалистка подчеркнула, что отросшую челку можно сочетать с хвостом, волнистыми локонами или прямыми прядями.

Согласно материалу, с подобной стрижкой в последнее время появлялись на публике различные знаменитости, в том числе поп-исполнительница Дженнифер Лопес, актриса Сидни Суини и южнокорейская супермодель Чон Хо Ен.

Ранее другая популярная в TikTok прическа стала модной у звезд. Редакторы портала Bustle совместно с парикмахером Мэтью Ньюманом заявили, что актуальность обрела укладка «рожки дьявола». В 2022 году многие знаменитости выходили в свет с упомянутой стрижкой, например амбассадор бренда певицы Рианны Fenty Beauty Джаззель Занотти и британская модель Айрис Лоу.