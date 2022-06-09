Невыгодный бюджету курс рубля объяснили борьбой ЦБ с ростом цен

Bloomberg: ЦБ сознательно решил сохранять высокий курс рубля для борьбы с инфляцией

Укрепление рубля до значений, невыгодных для бюджета, было сознательным решением руководства российского Центрального банка, принятым для борьбы с инфляцией, пишет Bloomberg со ссылкой на пояснения собеседников, знакомых с дискуссиями внутри регулятора.

После начала военной спецоперации на Украине рубль серьезно упал к доллару и евро, однако затем, на фоне ряда ограничений, слабого спроса на валюту со стороны импортеров и притока валютной выручки за продажи нефти и газа, стал крепнуть. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина и приняла решение попытаться обуздать таким образом рост цен.

Она сочла возможным сохранять существующие ограничения как можно дольше, даже ценой потерь для бюджета. Кульминация «тактического маневра» Набиуллиной может наступить уже 10 июня — в этот день должно быть принято решение об уровне ключевой ставки.

По оценкам некоторых специалистов, она может быть снижена до прежнего уровня в 9,5 процента, сохранявшегося до конца февраля. После начала событий на Украине ставка выросла до 20 процентов, однако к концу мая была последовательно доведена до 11 процентов.

Рост цен в последние недели действительно начал замедляться: в период с 28 мая по 3 июня Росстат зафиксировал незначительную недельную дефляцию. Прогнозы относительно падения ВВП также становятся менее пессимистичными.

Однако арсенал Центробанка для противостояния дальнейшим проблемам не слишком обширен: бороться предстоит и с рецессией на фоне санкций, и с проблемами с импортом товаров. Учитывая же, что активы регулятора на Западе заморожены, возможностей для интервенций у ЦБ не остается, подчеркивает Bloomberg.

9 июня российская валюта укрепилась до отметки ниже 58 рублей за доллар. Вопрос роста курса обсуждался и на совещаниях у президента Владимира Путина, сообщали в Кремле в конце мая. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, подчеркивал, что крепкий рубль создает риски для экономики и делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке.