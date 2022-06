Billboard назвал главный гимн ЛГБТ-сообщества

Журнал Billboard назвал песню Леди Гаги Born This Way главным гимном ЛГБТ

Музыкальный журнал Billboard назвал главные гимны ЛГБТ-сообщества. Список песен был опубликован на сайте издания.

На первом месте оказался трек Леди Гаги Born This Way. Отмечается, что после выхода он возглавил чарт Hot 100 и оставался там шесть недель.

Вторую строчку заняла Дайана Росс с песней Iʼm Coming Out, а третью — Глория Гейнор с ее композицией I Will Survive. Кроме того, в первой десятке оказались такие треки, как Vogue Мадонны, True Colors Синди Лопер, Constant Craving от k.d. lang, Letʼs Have a Kiki группы Scissor Sisters, Iʼm Every Woman Чаки Хан, Dancing on My Own Робин и Donʼt Leave Me This Way Тельмы Хьюстон.

«Как песня становится гей-гимном? Как и само сообщество ЛГБТК+, наш саундтрек обширен и разнообразен. Мы записали нашу историю и вклад в культуру через музыку, и этим списком мы признаем и помним предшественников, которые сделали возможными позитивные изменения, которые мы наблюдаем на протяжении десятилетий», — говорится в описании к списку.

Всего в рейтинг вошло 60 песен. Каждый артист мог появиться в нем лишь с одной композицией.