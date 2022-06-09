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Украине поставят «серьезные» западные беспилотники

Министр обороны Украины Резников заявил, что ожидает поставки сотен беспилотников

Фото: Nicolas Armer / globallookpress.com

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Запада сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), его слова приводит РИА Новости.

По словам министра обороны, поставки техники ожидаются в ближайшее время.

«Минобороны через различные механизмы передало сотни беспилотников, в том числе — несколько десятков ударных. Мы ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА», — подчеркнул министр.

Также Резников добавил, что береговая линия обороны Украины усилена с помощью американских противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon («Гарпун»).

Ранее в Минобороны России сообщили, что российскими войсками был уничтожен пункт управления БПЛА, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он находился в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области.

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Варвара Кошечкина
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