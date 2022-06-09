Украине поставят «серьезные» западные беспилотники

Министр обороны Украины Резников заявил, что ожидает поставки сотен беспилотников

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Запада сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), его слова приводит РИА Новости.

По словам министра обороны, поставки техники ожидаются в ближайшее время.

«Минобороны через различные механизмы передало сотни беспилотников, в том числе — несколько десятков ударных. Мы ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА», — подчеркнул министр.

Также Резников добавил, что береговая линия обороны Украины усилена с помощью американских противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon («Гарпун»).

Ранее в Минобороны России сообщили, что российскими войсками был уничтожен пункт управления БПЛА, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он находился в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области.