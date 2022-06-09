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Спорт

Глава UFC оценил перспективы MMA стать олимпийским видом спорта

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что MMA должны стать олимпийским видом спорта

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил перспективы смешанных единоборств (MMA) стать олимпийский видом спорта. Промоутер озвучил свое мнение в ходе беседы с фанатами перед турниром UFC в Сингапуре.

Уайт заявил, что MMA, по его мнению, уже должны быть представлены в олимпийской программе. «Я никоим образом не причастен к продвижению данной инициативы, но все, кто говорят, что MMA должны быть на Играх правы. Надо еще понимать, что у Олимпийских игр существует одна проблема — падение зрителького интереса. Хотите больше просмотров? Добавьте в Игры бои MMA», — отметил глава промоушена.

В ближайшее время в олимпийскую программу могут войти еще три вида единоборств. На Играх 2024 или 2028 года могут состояться состязания по самбо, кикбоксингу или тайскому боксу.

Международные соревнования среди любителей по MMA проводит Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF). Организация была основана в 2012 году.

Николай Костюков
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