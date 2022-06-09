Невеста потратила 300 тысяч рублей на Микки Мауса и оставила гостей голодными

Daily Mirror: в США невеста потратила все деньги на Микки Мауса и оставила гостей без еды

Невеста, мечтавшая о сказочной свадьбе, устроила ее в Disney World и потратила все деньги на аниматоров в костюмах Микки и Минни Маус. После этого ей не хватило средств даже на еду для гостей, пишет Daily Mirror.

В посте на Reddit 28-летняя женщина рассказала, что считает свою свадьбу идеальной, но думает, что ее гости были недовольны. Это подтверждает тетя невесты, которая написала в социальных сетях о своем разочаровании. Ей не понравилось, что гостей оставили голодными, и им пришлось покупать себе еду самостоятельно.

По словам невесты, они с супругом большие поклонники вселенной Disney, поэтому им было важно, чтобы на свадьбе были отражены их интересы. Влюбленные заказали официальных свадебных Минни и Микки Мауса. Аниматоры выступили во время первого танца молодоженов и позировали для свадебных фотографий. Получасовая программа обошлась в четыре тысячи фунтов стерлингов (более 300 тысяч рублей).

Мнения пользователей Reddit разделились. Одни посчитали, что невеста должна была покормить гостей хотя бы из уважения к ним. Другие отметили, что у нее было полное право устроить свадьбу так, как ей хочется.

Ранее сообщалось, что невеста из американского города Сан-Антонио, штат Техас, в свадебном платье отправилась на рыбалку и поймала 20-килограммового бородатого темного горбыля. Она сочла улов свадебным подарком от умершего отца.